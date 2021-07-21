Doğu Karadeniz için 'heyelan' uyarısı

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Yarın ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağışa ilişkin, "Doğu Karadeniz´de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon´un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23.07.2021 Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden oluşması muhtemel; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Sağanak yağışın, yarın saat 00.00 ila cuma günü saat 18.00'a kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.