17 ev boşaltıldı! Tedirginlik devam ediyor

Yenice’ye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi’nde pazar günü sağanak sonrası yollarda ve bahçelerde heyelan meydana geldi.
Köy muhtarı İhsan Kurt’un durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri köye sevk edildi. AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Evlerde, bahçelerde ve yollarda çökmeler meydana gelmesi üzerine mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. AFAD ekiplerinin yaptığı kontrollerde 17 evin çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirlendi. Çökme ihtimaline karşı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.
Pazartesi günü köye giderek incelemede bulunan Vali Fuat Gürel, “Çöken yollar konusunda yeni alternatif yollar yapılacak. Kısa vadede vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek vereceğiz, bunun yanında konutlar nereye yapılacağı noktasında çalışma yapacağız” dedi.
YER YER ÇÖKMELER, MEZARLIKTA KAYMALAR OLDU
Yağışların devam ettiği heyelan bölgesinde yer yer çökmeler ve derin yarıklar oldu, mezarlıkta kaymalar yaşandı.Heyelan bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Muhtar İhsan Kurt, “Dün akşamdan bu yana bir hareketlilik söz konusu değil.
Eğer yağışlar devam ederse en büyük sıkıntımız o zaman başlayacaktır. Evlerdeki eşyalarımızın hepsini boşaltamadık. Bir kısmını aldık fakat bir kısmı kaldı. Bu nedenle sıkıntımız büyük olacak’’ dedi.
21 MEZARIN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK
Kurt, mezarların da heyelandan etkilendiğini belirterek, “21 tane mezarlığımızda kayma oldu.Gerekli prosedür işlerini yaptık. 2 mezarın naklini gerçekleştirdik. Havaların düzelmesiyle diğer mezarların naklini de gerçekleştireceğiz. Mezarların naklini aynı bölüm içerisinde sağlam bir bölüme yapacağız” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!