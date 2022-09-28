Heyelan korkusu 3'üncü okulda da peşlerini bırakmadı!

DHA'nın haberine göre, bir süre burada eğitim gören öğrenciler, yol güzergahında heyelan ve kaya düşme riski nedeniyle mahallelerine 8 kilometre uzaklıktaki Çamlıyurt İlk ve Ortaokulu´na nakledildi. Ancak heyelan kabusu, bu kez de yeni okul yolunda irili ufaklı kaya düşmeleriyle ortaya çıktı. Öğrencilerin velileri önlem alınarak, çocuklarının ilk kapatılan okullarına geri dönmelerini istiyor.

Yomra ilçesine 43 kilometre uzaklıkta, Maden Mahallesinde, 7 mahallenin ortak kullandığı 4 katlı Maden Ortaokulu binası, çevresindeki yamaçta heyelan ve kaya düşme riskinin tespiti sonrası 2020 yılında, eğitim-öğretime kapatıldı. Okulda eğitim gören 150 öğrenci, servis uygulamasıyla sınır ilçe olan Arsin´deki 14 kilometre uzaklıktaki 3 katlı Başdurak Ortaokulu´na taşındı. 1 yıl burada eğitim gören öğrenciler, yol güzergahında heyelan ve kaya düşme riski nedeniyle mahallelerine 8 kilometre uzaklıktaki Yomra ilçesindeki 3 katlı Çamlıyurt İlk ve Ortaokulu´na nakledildi. Ancak bu kez de yeni okul yolunda irili ufaklı kaya düşmeleri oldu. Okul yolunda heyelan korkuları süren öğrencilerin velileri, yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınarak, çocuklarının ilk kapatılan okullarına geri dönmelerini istiyor.

"OKUL OLMADIĞI İÇİN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR"

Mahalle muhtarı Şenol Sırtlı, mahallede okul olmadığı için insanların göç etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"7 mahalle buradaki okulu kullanıyorduk. Yaklaşık 150 öğrencimiz var. Okul kapandığı dönem öğrenci sayımız 200´ün üzerindeydi. Birçok mahalleli, mahallede okul olmadığı için buradan şehir merkezine göç etmek zorunda kaldı. Okul kapatılırken çevresinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra yeniden açılacağı bize söylenmişti. Okulumuzu açmadılar, çevresinde bir önlem de almadılar. Mahallenin ilkokul çağındaki çocukları sabahın köründe kalkıp bozuk yollarda okula gidiyorlar. Okul yolu hem uzak hem de sık sık heyelanlar oluyor. Yollar hem heyelan yüzünden hem de kış şartlarında sık sık kapandığı için çocuklarımız eğitim göremiyor. Biz mahalleli olarak iş makinesi ile buradaki yolu, kendi imkanlarımızla genişlettik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki mahallemizin okulu olsun. Çocuklarımız eğitim görebilsin."