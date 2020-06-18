Artvin- Erzurum karayolu Kınalıçam mevkiinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Taşan dereler karayolunu araç trafiğine kapattı.

İHA'nın haberine göre, uzun kuyrukların oluşmasına neden olan heyelanın ardından, Karayolları ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.