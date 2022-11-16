Yaşanan selin bölgeye ciddi anlamda zarar verdiğini ifade eden Tazegün, şöyle konuştu:

"Ağrı Dağı'nın zirvesinde de sürekli kar olduğu için yaz aylarında erimeden dolayı su geliyor, toprak doyduktan sonra aniden patlayıp derelerle aşağıya rüsubat getiriyor. Bu durum hem uluslararası yol olan Nahçıvan kara yolunu etkilemekte hem de altyapıya zarar vermekte. Yukarıdan, selin başlangıç noktasından itibaren, bu yıl için 1100 hektarlık, 11 bin dönümlük alandaki dere içlerinde çalışma başlattık. Ağrı Dağı'nın en üst noktasından başlayarak aşağıya doğru dere içlerinde kuru duvar eşik, miks eşik ve tel-kafes eşik çalışması yaptık. Yukarıdan gelecek rüsubatı yukarıda tutmak ve aşağıya gelmesini önlemek için çalışıyoruz."