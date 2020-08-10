Beşiktaş'ta gündem Mario Balotelli! Siyah-beyazlı takımın transfer etmek istediği İtalyan golcüden taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Bir Beşiktaş taraftar sayfasının Balotelli için yaptığı paylaşıma 29 yaşındaki golcü kalp emojisiyle cevap verdi.

TEKLİF 2.5 MİLYON + BONUSLAR

İtalyan gazeteci Nicola Schira, Beşiktaş'ın Balotelli için oyuncunun menajeri Mino Raiola ile görüştüğünü ve 2.5 milyon euro ile bonuslar içeren bir teklif yapıldığını duyurdu.

Son olarak Brescia forması giyen Balotelli, takımının küme düşmesiyle serbest kalma hakkı kazandı.