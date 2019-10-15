Heyecan için geri sayım başladı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali için geri sayım başladı...

Anadolu Üniversitesi, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve düzenlediği organizasyonlarla sanatın birçok dalına destek verdi. Üniversite, bu yıldan itibaren Uluslararası Tiyatro Festivali ile bu yıldan itibaren tiyatroya da destek olacak.

18 Ekim - 9 Kasım arasında düzenlenecek olan festival, yaygın tiyatro eğitimi anlayışıyla çağdaş tiyatronun gereksinimlerini arasında bir değerlendirme yaparak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programını belirleme amacıyla düzenlenecek. Festivalde, 7'si yerli, 3'ü yabancı oyun olmak üzere 10 tiyatro eseri sahnelenecek.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunlar, Eskişehir'de ve tiyatro sektöründe büyük heyecan yarattı. Kapalı gişe sahnelenen oyunlarda Şener Şen, Erdal Beşikçioğlu, Mert Fırat, Ozan Güven, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, Tuba Ünsal, Zerrin Tekindor gibi isimler sahneye çıkacak. Festivalde aynı zamanda zengin içerikli programlar da yer alacak. O programlardan ikisi atölye çalışması ve söyleşi üzerine gerçekleştirilecek.

Atölye çalışması, 7'si yabancı, 3'ü Türk olmak üzere alanında uzman 10 kişi tarafından yapılacak. Zengin içerikli program dahilinde gerçekleştirilecek olan 10 söyleşiyle Türk ve yabancı tiyatrocular, bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Araştırma ve eğitime yönelik alt yapı projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek oyunlar;

18 Ekim: Arzu Tramvayı

19 Ekim: Teatro Delusio

20 Ekim: Correction

25 Ekim: Tartuffle

30 Ekim Cimri

1 Kasım: Bir Delinin Hatıra Defteri

5 Kasım: Don Kişot'um Ben

7 Kasım: Joseph K.

8 Kasım: Zengin Mutfağı

9 Kasım: Kürk Mantolu Madonna