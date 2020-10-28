Heybeliada'da orman yangını çıkaran sanığa en az 10 yıl hapis talebi

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisinde ormanlık alanda yangın başladığı, bu yangından yaklaşık yarım saat önce de olay yerine 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı anlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, ormanda yangının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahsın görüldüğü ve bu şahsın eşkal bilgilerine uyan sanık Sedat Demir'in yakalandığı ancak söz konusu bidonun bulunamadığı aktarılan iddianamede, sanık Demir'in alınan ifadesine yer verildi.

Sanık Demir ifadesinde, gezmek için adaya geldiğini, ormana yakın bir yerde metruk binada yangın çıktığını başka birinden duyduğunu, sonrasında ormanda yangın çıktığını uzaktan farkettiğini, olayla bir alakasının olmadığını iddia etti.

- Yangın doğal yolla çıkmadı

Çıkan yangında toplam 61 bin 805 metrekare orman alanının yandığı aktarılan iddianamede, orman bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda ise yangının doğal yolla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, mezarlık içindeki metruk binada çıkan yangının ormanda çıkan yangınla bir bağlantısının bulunmadığı, yangının çıkış noktasının da tam olarak tespit edilemediği yönünde görüş bildirildiği açıklandı.

İddianamede, orman yangınından önce mezarlık içindeki metruk binada çıkan yangın esnasında orada bulunan bir kişi tarafından çekilen videolarda, yangını başkasından duyduğunu söyleyen sanığın göründüğü belirtildi.

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan uzmanlık raporuna da yer verilen iddianamede, yangının çıkış noktası olarak tahmin edilen nokta ve çevresinden toplanan cam şişe ve kısmen yanmış ağaç kabukları ile sanığın sağ ve sol ellerinden kuru pamuk ile alınmış svap numunelerinde aseton kalıntılarının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Sedat Demir'in kasten orman yaktığı yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı vurgulanarak, sanığın "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü'nün müşteki olarak yer aldığı iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Demir önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.