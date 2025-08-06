Heung-Min Son, Los Angeles'e transfer oldu!
MLS ekiplerinden Los Angeles, İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'dan Heung-Min Son'u transfer ettiğini resmen açıkladı.
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, İngiltere'nin Tottenham takımından Güney Koreli Heung-Min Son'u renklerine bağladı.
Tottenham Kulübü, 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu.
İngiltere basınında, 26 milyon Dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı öne sürüldü.
Daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza attı.
Son, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.