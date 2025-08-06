Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Heung-Min Son, Los Angeles'e transfer oldu! - Futbol Haberleri

        Heung-Min Son, Los Angeles'e transfer oldu!

        MLS ekiplerinden Los Angeles, İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham'dan Heung-Min Son'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 23:04 Güncelleme: 06.08.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heung-Min Son'un yeni adresi şaşırttı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, İngiltere'nin Tottenham takımından Güney Koreli Heung-Min Son'u renklerine bağladı.

        Tottenham Kulübü, 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu.

        İngiltere basınında, 26 milyon Dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı öne sürüldü.

        Daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza attı.

        Son, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Hollanda'da heyecan sürüyor!
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Habertürk Anasayfa