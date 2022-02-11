Gazino sahibi, hesap kavgasında öldürüldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir gazinoda hesap nedeniyle çıkan tartışmada gazino sahibi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle'de bulunan bir gazinoda, işletme sahibi Mehmet Ali Tosun (34) ile müşteri H.T. arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından H.T. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​