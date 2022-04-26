Hesabına yanlışlıkla 1 milyon lira gönderildi!

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Erdinç Kaya, banka hesabına bir kişi tarafından 1 milyon lira para yatırıldığını fark etti.
Kaya, bankanın müşteri temsilcisiyle görüştüğünde, paranın yanlışlıkla yatırıldığı belirlendi. Kaya, bunun üzerine parayı tekrar sahibine gönderdi.
Kaya, AA muhabirine, çalıştığı esnada hesabına 1 milyon liranın yatırıldığını fark ettiğini söyledi.
Para kendisine ait olmadığı için hemen bankayı aradığını belirten Kaya, "Bankayı arayarak bu para bana ait değil dedim. Onlar da 'Biz size hemen dönüş sağlayacağız bir bekleyin' dediler daha sonra bana döndüklerinde 'Gelin parayı değerlendirelim' dediler. 'Hayır, bu para benim değil' dedim. Daha sonra 'Bizim bankamıza bir gelebilir misiniz' dediler. Ben oraya gittim. Bu paranın bana ait olmadığını tekrar beyan ettim. Daha sonra parayı sahibi olan kişiye iade ettim." diye konuştu.
Olması gereken davranışı sergilediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:
"Ben sadece vatandaşlık görevini yaptım. Çünkü ben bu zamana kadar haram yemedim ve haramdan uzak durduğum için aileme de yedirmedim. Ben bunu kendime yakıştırmadım. Ama şimdi bu hayat şartlarında tabii insanlar biraz şaşırıyor. Ama dediğim gibi ben sadece üzerime düşen vatandaşlık görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu zamanın bizim insanlığımızı, karakterimizi, kalitemizi eksiltmediğini ve bozmadığını göstermek istedim."
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