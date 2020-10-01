"HES kodu uygulaması" Edirne'deki otellerde titizlikle uygulanacak

AA

Yayımlanan genelgeye göre, HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, ve bunun sonucunda herhangi bir risk bulunmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

TÜROB Edirne Temsilcisi Balta, AA muhabirine, konaklama tesislerindeki HES kodu zorunluluğu uygulamasıyla otellere giriş yapan kişilerin sağlık durumlarının kolaylıkla anlaşılabileceğini söyledi.Alınan kararın yerinde olduğunu belirten Balta, "Bu uygulama hem konaklama tesislerindeki personelin hem de misafirlerin salgından korunması için çok faydalı oldu." dedi.

Tesislerde konaklayacak vatandaşların HES kodlarını hazır bulundurmaları gerektiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz kayıt işlemlerini HES kodlarını göstererek gerçekleştirebilecekler. Zorunlu HES kodu uygulaması sayesinde Kovid-19 salgınının yayılımı önlenmiş olacak. Otel personeli ve misafirlerin sağlığı açısında çok yerinde bir çalışma. Bu uygulama bizleri memnun etti. Salgının yayılımını durdurmak ve kontrol altına almak adına hayata geçirilen bir uygulama. Otelciler olarak bunu titizlikle uygulayacağız."