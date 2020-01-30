DHA



Süper Lig'de 11 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor devre arası transfer döneminde son takviyeyi savunma hattına yaptı. Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo De Oliveira ile sezon sonuna kadar anlaştı. Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan futbolcu için yarın imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.