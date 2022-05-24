HES barajındaki sızma heyelana yol açtı

Bağbaşı ve Pehlivanlı mahalleleri sınırındaki barajın borusundan sızan suyun yol açtığı heyelan nedeniyle mahalleler arasında bulunan iki köprü kullanılamaz hale geldi.

AA'da yer alan habere göre Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıklar ile Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinin de zarar gördüğü heyelandan sonra dere yatağında biriken sular, iş makineleriyle tahliye edildi.

Ayrıca heyelan tehlikesi nedeniyle Pehlivanlı Mahallesi'ndeki 10 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri çalışmalarına başladı.