Ukrayna ordusu, Rusya'nın Mart'taki işgalinden sonra ilk kez geçen Cuma günü Herson kentine girdi.
Oysa Moskova, daha henüz Eylül ayı sonunda, Ukrayna'nın Herson, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini duyurmuştu.
Rusya'nın iddiası buralardaki halkın da Rusya ilhakından yana olduğuydu. Ancak Rus ordusunun terk etmek zorunda kaldığı Herson'a ulaşan BBC'nin ilk izlenimi aksi yönde oldu.
Kent sakinleri aylar süren işgalin ardından "rahat bir nefes aldı" ve yeniden gururla Ukrayna bayraklarını astı.
BBC
Herson'un kent merkezinde, yerel yönetim binalarının bulunduğu bölgedeki bir heykelin yanında duran bir trompetçi, Ukrayna milli marşını çalıyor.
Yoldan geçenler birer birer durup ona eşlik ediyor, marşı söylemeye başlıyor.
Kalabalık arasında gözyaşlarını tutamayanlar var.
Her yerde Ukrayna bayrakları görülüyor; arabalarda, direklerde...Hatta insanlar suratlarını Ukrayna bayraklarının renklerine boyamış.
Köpeklerin tasmalarında bile minik Ukrayna bayrakları var.
Kentte herkes duygusal. Aylardır birbirini görmeyenler yeniden karşılaşırken, kahkahalar gözyaşlarına karışıyor.
Yuri adlı orta yaşlarda bir adam, Ruslarla karşılaşmamak için 200 gün evden hiç çıkmadığını söylüyor.
Esnaf Tatiana Ruslar olmadan geçen bir Pazar gününün "olabilecek en güzel Pazar" olduğunu anlatıyor.
Ama sonra telefonunu çıkarıp 20'li yaşlardaki oğlunun fotoğraflarını gösteriyor. Oğlu Ruslar tarafından 9 gün alıkonulup, şiddet görmüş.
Hastaneden çıktığında kaçmayı ve Ukrayna dışına çıkmayı başarmış.
Tatiana oğlunun bütün resmi evraklarını yaktıklarını, çoğu fotoğrafını sildiklerini söylüyor.
Kent sokaklarında öncelikle fark edilen duygular vatanperverlik ve ferahlama.
Ama buna ihtiyat ve ileride olabileceklere dair endişeler de eşlik ediyor.
Hersonlular, gelecekteki olası zorlukları görmezden gelemeyecek kadar uzun süre Rusya işgali altında yaşadı.
Zaman zaman kent çeperinden patlama sesleri geliyor. Bunlardan bazıları topçu ateşi, bazıları ise Rus ordusundan kalan mayın ve bubi tuzakların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamalar.
Pazar yerinde satıcılar arasındaysa "iş birlikçiler"le ilgili söylentiler dolaşıyor, Ruslara yardım ettiği iddia edilenler gizlice işaret ediliyor.
Burada insanlar adalet istiyor. Polisin ve savcıların Herson'a gelip soruşturmalara başlamasını talep ediyorlar.
Bir Hersonlu'nun da uyardığı gibi "Adalet olmazsa burada insanlar kendi adaletlerini uygulamaya başlayabilir".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!