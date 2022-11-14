Ukrayna ordusu, Rusya'nın Mart'taki işgalinden sonra ilk kez geçen Cuma günü Herson kentine girdi.

Oysa Moskova, daha henüz Eylül ayı sonunda, Ukrayna'nın Herson, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerini ilhak ettiğini duyurmuştu.

Rusya'nın iddiası buralardaki halkın da Rusya ilhakından yana olduğuydu. Ancak Rus ordusunun terk etmek zorunda kaldığı Herson'a ulaşan BBC'nin ilk izlenimi aksi yönde oldu.

Kent sakinleri aylar süren işgalin ardından "rahat bir nefes aldı" ve yeniden gururla Ukrayna bayraklarını astı.

BBC

Herson'un kent merkezinde, yerel yönetim binalarının bulunduğu bölgedeki bir heykelin yanında duran bir trompetçi, Ukrayna milli marşını çalıyor.

Yoldan geçenler birer birer durup ona eşlik ediyor, marşı söylemeye başlıyor.

Kalabalık arasında gözyaşlarını tutamayanlar var.

Her yerde Ukrayna bayrakları görülüyor; arabalarda, direklerde...Hatta insanlar suratlarını Ukrayna bayraklarının renklerine boyamış.

Köpeklerin tasmalarında bile minik Ukrayna bayrakları var.

Kentte herkes duygusal. Aylardır birbirini görmeyenler yeniden karşılaşırken, kahkahalar gözyaşlarına karışıyor.

Yuri adlı orta yaşlarda bir adam, Ruslarla karşılaşmamak için 200 gün evden hiç çıkmadığını söylüyor.

Esnaf Tatiana Ruslar olmadan geçen bir Pazar gününün "olabilecek en güzel Pazar" olduğunu anlatıyor.

Ama sonra telefonunu çıkarıp 20'li yaşlardaki oğlunun fotoğraflarını gösteriyor. Oğlu Ruslar tarafından 9 gün alıkonulup, şiddet görmüş.

Hastaneden çıktığında kaçmayı ve Ukrayna dışına çıkmayı başarmış.

Tatiana oğlunun bütün resmi evraklarını yaktıklarını, çoğu fotoğrafını sildiklerini söylüyor.

Kent sokaklarında öncelikle fark edilen duygular vatanperverlik ve ferahlama.

Ama buna ihtiyat ve ileride olabileceklere dair endişeler de eşlik ediyor.

Hersonlular, gelecekteki olası zorlukları görmezden gelemeyecek kadar uzun süre Rusya işgali altında yaşadı.

Zaman zaman kent çeperinden patlama sesleri geliyor. Bunlardan bazıları topçu ateşi, bazıları ise Rus ordusundan kalan mayın ve bubi tuzakların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamalar.

Pazar yerinde satıcılar arasındaysa "iş birlikçiler"le ilgili söylentiler dolaşıyor, Ruslara yardım ettiği iddia edilenler gizlice işaret ediliyor.

Burada insanlar adalet istiyor. Polisin ve savcıların Herson'a gelip soruşturmalara başlamasını talep ediyorlar.

Bir Hersonlu'nun da uyardığı gibi "Adalet olmazsa burada insanlar kendi adaletlerini uygulamaya başlayabilir".