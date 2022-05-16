Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 245'e yükseldi

AA

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla kuş oteli olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, daha önce 241 olan tür sayısını alana yeni gelen misafirlerle 245'e yükseltti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile kesin korunacak hassas alan olarak da tescil edilen lagünde, Altınova Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu en son sayımda 245 farklı kuş türü tespit edildi.

Yaklaşık 200 hektar büyüklüğündeki lagünün, alan küçüklüğüne rağmen kuş çeşitliliği açısından çok zengin olması, yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda kuş meraklısını bölgeye çekiyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üyelerle 245 türe çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özellikle 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde bu sayılara ulaşmanın ayrıca gururunu yaşadıklarını anlatan Oral, şöyle devam etti:

"Lagünümüz, kuşları misafir ettiğimiz kuş otelimiz. Ülkemizdeki kuş popülasyonunun yüzde 50'sine yakını buraya uğruyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Alanımız çok küçük bir alan olmasına rağmen metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla. Burada kulelerimize çıktığınız zaman da gölümüzdeki kuşlarımızın hemen hemen tamamını görme imkanımız var. Biz tüm vatandaşlarımızı buradaki güzellikleri görmeye bekliyoruz. Kuş otelimizdeki kuş sayımız zaman zaman değişen sayılarda olsa da bugün 120'inin üzerinde flamingomuz mevcut. Bugün itibarıyla son bilgi olarak kuş türü sayımız 241'den 245'e çıktığı arkadaşlar müjdeledi."

Her geçen gün lagündeki kuş sayısının arttığını görmenin kendilerini sevindirdiğini de aktaran Oral, şunları kaydetti:

"Burada emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda bu gölümüzün güzelliklerini daha fazla insana tanıtmak istiyoruz. Alanımızda bu yılın sonuna kadar kuş müzemizi halkımızın hizmetine sunacağız. Onun da buraya ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Burası aynı zamanda eğitim merkezi. Bu merkezimizde de doğa ve kuşlarımızla ilgili eğitimler sürekli vatandaşlarımız ve bu işle ilgilenenlere verilecektir."

"TÜRKİYE'DEKİ İLK 15'TE YER ALIYOR"

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise Türkiye'deki kuş türü sayısının yarısına yakınının alanda görüldüğüne dikkati çekti.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü münasebetiyle dünyanın her tarafındaki alanlarda belirlenen kuş türlerinin sayımının yapılarak bilgi sistemine kaydedildiğine vurgu yapan Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Biz de alanımızda bu özel güne katılmak için kuş gözlem çalışması yaptık. Dediğimiz gibi 245 tür artık alanımızda görülmüş durumda. Son türleri, küçük yeşil ağaçkakan, terek düdükçünü, çalı kamışçını ve bıldırcın olarak gözlemledik. Bu türlerle 245 türe ulaştık. Bu da sulak alanlar açısından baktığımızda Türkiye'deki ilk 15'te yer alıyor ve alanın ne kadar değerli olduğunu göstermekte. Alanda bu kuşları görmek için Altınova Belediyesi olarak bütün doğaseverleri ve halkımızı alana bekliyoruz. Burada bu güzellikleri, görsel çeşitliliği görmelerini istiyoruz."

Lagündeki çalışmaların aralıksız sürdüğüne değinen Bülbül, lagündeki çalışmalarla tür sayısının 260-270'e kadar çıkılabileceğini söyledi.