Hersek Lagünü kış kuşlarını ağırlamaya başladı

"Ayrıca fiyular gelmiş. Yeşilbaşlar zaten alanda üredikleri için oldukça alana katkılı. Yine çamurcun ördeği alandaydı. Baktığımızda kıyı kuşlarıyla alan artık şenlenmeye başladı. Bu arada yaz göçmeni kuşlar, bilindiği üzere leylekler, büyük kanatlı yırtıcılar, onlar da artık yavaş yavaş Afrika'ya doğru yol alıyor. Hatta son bir haftadır leylek geçişi yok, daha öncesinde çok sayıda geçtiler. Çünkü anladığımız kadarıyla kuzey bölgelerinde soğuma erken başlamış, sıcaklıklar düşmüş. O nedenle de leylekler artık Afrika'ya doğru yola koyulmuş."