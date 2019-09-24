Herkesten önce izlediler

'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nın ana sponsoru Greyder Kids, Kansersiz Yaşam Derneği için özel olarak bir davet organize etti. Davete katılan çocuklar filmi, gösteriminden 2 hafta önce izleme şansı yakaladı. Davet sırasında çocuklar, 'Kral Şakir' ile 'Fil Necati'nin maskotlarıyla eğlenirken filmi Varol Yaşaroğlu ile birlikte izledi.

Uluslararası bir çizgi film kanalının ilk yerli çizgi dizisi olan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran 'Kral Şakir', bu kez hayranlarını korsanlar diyarına taşıyor. Filmde 'Şakir' ve ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların var olduğu fantastik bir evrende heyecan dolu yeni bir macera yaşayacak.

BKM'nin yapımcısı olduğu, karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, hikâyesi Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait olan 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', gösterime 4 Ekim'de girecek.