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İstanbul'da herkesin gözü önündeki dehşette katil eski çalışan çıktı
İstanbul Fatih'te, 23 Nisan Cumartesi günü iftar vakti herkesin gözü önünde yaşanan bıçaklı dehşetin detayları ortaya çıktı. Sokak ortasında boğazından ve kalbinden bıçaklanarak öldürülen kişinin Iraklı iş insanı Halit Semin İbrahim olduğu, katil zanlısının eski çalışanı E.Ç. olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan bıçaklı dehşetin detayları ortaya çıktı.
Olay, 23 Nisan Cumartesi günü İskenderpaşa Mahallesi'nde gerçekleşmişti. İddialara göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu 2 kişiden biri cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken bir kişi, aracın arkasından koşmuş, otomobilin kapısını açan şahıs, sürücüyü 2 yerinden bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı adam ise hayatını kaybetmişti. Olay güvenlik kamerasına yansımıştı.
KATİL ZANLISI TANIDIK ÇIKTI
Sokak ortasında işlenen cinayete dair detaylar ortaya çıktı. Öldürülen kişinin 3 çocuk babası Iraklı iş insanı Halit Semin İbrahim (53) olduğu öğrenildi. İddialara göre, katil zanlısı E.Ç.'nin balık restoranı olan İbrahim'in yanında çalıştığı belirlendi. Katil zanlısı, iş yerinden ayrılırken Iraklı iş insanıyla sorun yaşadığı ve ikili arasında alacak-verecek meselesinden dolayı husumet oluştuğu öğrenildi.
BOYNUNDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI
Irak'tan kısa bir süre önce dönen iş insanı İbrahim, olayın yaşandığı gün arkadaşının restoranına iftar yemeğine giderken katil zanlısı cadde üzerinde onu bekledi. İbrahim'in caddeye girdiğini gören katil zanlısı, otomobilin peşinden koşarak durdurdu. Katil zanlısı, otomobilinden inen İbrahim'i boynundan ve kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
'DAHA ÖNCEDEN KURGULAMIŞ'
Öldürülen iş insanının iftar yemeğine gittiği işletmenin müdürü Kadir Güdel, olayla ilgili şunları söyledi: "Halit Bey bizim müşterimizdi. Bize yemeğe gelen bir iş adamıydı. Balık işiyle uğraşıyordu. Olayla ilgili kişinin de daha önceden yanında çalışan biri olduğunu biliyorum. Yaklaşık bir yıl önce yanından ayrıldı. O akşam bizim mekana iftara geliyordu. Gelemedi.
Halit Bey iftara geleceği zaman aracıyla mekana yaklaşıyor. Karşıdan gelen kişi daha önceden kurgulamış. Güvenlik kameralarında da gözüküyor. Direkt öldürmeye teşebbüs ederek infaz ediyor. Aralarındaki husumet, yanında çalışan biri olarak en fazla parasal bir konu olabilir. Detaylarını bilmiyorum. Kalbinden vuruluyor ve boynunda şah damarını kesiyor. Öldüren kişiyi polis arıyor. Şu anda kaçak. Halit Bey'in 2 kızı, bir de oğlu var. Cenaze de Irak'a gitti."
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Sokakta boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil, eski çalışanı çıktı... - Son dakika haberler/herkesin-gozu-onundeki-dehsetin-detaylari-ortaya-cikti-3424093
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