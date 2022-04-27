Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Fatih'te korkunç cinayet! Sokak ortasında boynundan bıçakladı... - Haberler

Herkesin gözü önünde boynundan bıçakladı! Sokaktaki dehşet anları kamerada

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu 2 kişi arasında sokak ortasında yaşanan kavga cinayetle sonlandı. Herkesin gözü önündeki kavgada, boynundan bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

27.04.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Fatih'te korkunç cinayet! Sokak ortasında boynundan bıçakladı... - Haberler
Herkesin gözü önünde boynundan bıçakladı
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavgada boynundan yaralanan şahıs hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Taraflardan biri cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken diğeri aracın arkasından koştu. Otomobilin kapısını açan katil zanlısı, sürücüye saldırdı. Otomobilde bulunan diğer kişilerin araya girmesinin ardından belinden bıçak çıkaran saldırgan, otomobil sürücüsünü boynundan bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbesiyle kan kaybeden adam arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

'ÖLEN DE IRAKLI, VURAN DA IRAKLI'

Kavgaya tanık olan esnaf Mehmet Çarıkçı, "Bir tane uzun boylu adam geldi. Yaşlı adamı bıçakladı. Boynundan bıçaklamış. Ölen de Iraklı. Vuran da Iraklı" dedi. Olayın iftar vakti yaşandığını ifade eden esnaf Erkan Başer ise, "Müşteriler vardı. Kalabalıktı. En son fark ettiğimde olay yaşanmıştı. Kanayan yerini tutuyordu. İnsanlar bağırdı. 'Ambulans çağırın' diye. Çok kan kaybediyordu" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında arıza
Kuşadası sahilinde cansız beden bulundu
Kuşadası sahilinde cansız beden bulundu
Van'da Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı
Putin'den
Putin'den "Ukrayna ile anlaşma" açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.