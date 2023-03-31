Herkesin başına gelebilir! 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' tuzağı!

DHA'da yer alan habere göre bu linkte üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor. Kişisel bilgilerini dolandırıcıların sistemine giren vatandaşların cep telefonlarına mesaj geliyor.

DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞI

Birçok kişi ise yeni dolandırıcılık tuzağına düştüğünü belirterek sosyal medyada uyarıda bulunuyor. Tüm bunların kişisel verileri ele geçirmek için hazırlandığını belirten İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için yapılması gerekenleri anlattı.

"PARA ALMAK AMAÇLANIYOR"

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, "YSK örneğinde olduğu gibi çok büyük bir grup, özellikle `oltalama´ ile ilgili olan siber girişimlerden maalesef etkileniyor. `Oltalama´ dediğimiz şey bir e-posta içeriği olabilir ya da sitesinin kendi içerisinde uzantısı olabilir. Buraya girdiğiniz zaman sizin kişisel verilerinizi toplamak, sizden para almak amaçlanıyor.

"YSK İLE İLGİLİ SİTE GOV.TR UZANTISI İLE BİTMİYORSA İHBAR EDİLMELİ "

Herhangi bir link geldiği zaman önce bu linkin gerçek kurumun linki olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. En çok yapılan hata görünen isime aldanmak oluyor. Bu linklerde görünen isim ile arkasında onun yönlendirdiği bağlantı birbirinden farklı şeyler. Bunu anlamanızın yolları var. İşletim sistemine girdikten sonra fare üzerinden sağa tıklıyorsunuz onun linkini görüyorsunuz. Örneğin YSK ile ilgili bir site `gov.tr´ uzantısı ile bitmiyorsa `tr.gov, gov.com´ gibi sonlar ile bitiyorsa bunlarla ilgili ihbar yapılması gerek. Birisi ihbar ettiği zaman, bu siber güvenlik hizmeti sağlayanların laboratuvarına düşüyor. Laboratuvar ortamında analiz edildikten sonra mağdur olanları bilgilendiriyorlar " dedi.

"KLAVYE HAREKETLERİNDEN ŞİFRELERİNİZ ALINIYOR"

Prof. Dr. Burak Berk Üstündağ, "Sizden sadece para istemiyor aynı zamanda sizin kişisel verilerinizi alarak, annenizin kızlık soyadı, TC kimlik numaranız gibi size ait verilerin toplanmasına sebep oluyor. Size şüpheli bir link geldiğinde bunu kendi bilgisayarınızdan açmayın. Sizden bilgi istenmese de o linki tıkladığınız zaman sizin bilgisayarınıza bir virüs gönderiliyor. Bunu gönderdikten sonra iki vahim durum ortaya çıkıyor. Ya sizin bilgisayarınız zombi olarak bir grup içerisinde internet saldırılarının bir elemanı haline geliyor. Ya da sizin bilgisayar üzerinden bastığınız her tuşun kaydı alınıyor. Kullandığınız fare hareketinin analizi alınıyor, gerçekten bir banka için siteye girip işlem yaptığınız zaman tüm bu süreç analiz edilebiliyor. Daha sonrasında klavye hareketlerinden şifreleriniz alınıyor. Türkiye.gov.tr üzerinden yaptığınız arama ile yönlendirme doğrusu olacaktır" diye konuştu.