'Herkese Türk filmi izlettireceğiz'

1996'ya kadar Avrupa'da yaşayan Türkler, Türk filmlerini sadece video kasetlerden ve korsan CD'lerden izliyordu. 'Eşkıya'nın yüksek izleyici sayısına ulaşmasıyla birlikte Avrupa'da yaşayan girişimci Türkler, Türk filmlerini gösterime çıkarma üzerine çalışmalar yaptı.

Önceleri tek tük salonlarda gösterime giren Türk filmleri i çin 2008'de Almanya'da kurulan dağıtım ağı tüm Avrupa'yı kapsadı. Ve günümüzde Avrupa'da Türk filmlerinin dağıtımıyla ilgilenen 4 şirket bulunuyor.

2008'den bu yana sadece Almanya'da 216 film gösterime girdi. O filmleri toplam 11 milyon 273 bin 250 kişi izlerken 76 milyon Euro hasılat elde edildi.



Türk filmlerini Almanya'da gösterime çıkaran girişimcilerden biri Af Media'nın sahibi Ali Fidan Avrupa'dan sonra Türk filmlerinin Uzak Doğu'da da gösterime girmesi için çalışmalara başladı. Fidan, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile yaptığı röportajda Türk filmlerinin Avrupa ve Uzak Doğu'daki pazar paylarını açıkladı.

Ne oldu da Türk filmleri Avrupa'da gösterilmeye başlandı?

Tüm Avrupa'da 5 milyon Türk yaşıyor. Küçümsenmeyecek bir rakam olmadığını düşünen sinema salonları izleyicileri salonlara çekme anlamında çaba sarf etmeye başlamışlardı. Türkiye'de 'Eşkıya' filmiyle tekrar canlanan Türk Sineması, Avrupa'da ki sinemacıları da heyecanlandırmış ve ilk Türk filmi olarak perdelerini 'Eşkıya' ile açmışlardır.



Hangi tür filmler Avrupa'da daha çok ilgi görüyor?

Komedi ve dram filmleri.. Örnek olarak 'Recep İvedik' , 'Mucize', 'Evim Sensin' gibi...

Filmlerin yapımcıları Avrupa'da gösterime girme konusunda nasıl bir yaklaşım içindeler? Daha çok izleyiciye ulaşmak için özel bir çalışma yapıyorlar mı?

Bu yapımcıya ve filme göre değişiyor. Bilmedikleri bir coğrafya olduğu için bize güvenerek hareket etme yolunu daha çok tercih ediyorlar. Biz de onları yanlış yönlendirmemek ve zarara uğratmamak adına yönlendirmelerde bulunuyoruz. Avrupa'da vizyona girmek için zaten ayrı bir reklam çalışması gerekiyor. Bu çalışmayı da bizimle birlikte koordine olarak yapıyorlar. Burada dağıtımcı olarak en büyük sorunumuzun reklam malzemelerimizin çok önceden bize ulaşamaması olduğunu söyleyebilirim. Hollywood filmleri en az 3 ay önceden reklamlarına başlarken, biz filmin vizyona girmesine 2 hafta kala hâlâ reklam malzemesi peşinde koşabiliyoruz.



Almanya genelinde kaç salon bulunuyor?

Bin 500 civarında salon bulunuyor.



Yılda ortalama kaç bilet kesiliyor?

140 milyon kadar bilet kesiliyor.

Türk filmleri için en fazla ayrılan salon sayısı kaç?

Tüm Avrupa'da 250 salon.



Yılda ortalama kaç bilet Türk filmleri için kesiliyor?

Yılda ortalama 1 milyon 400 bin - 1 milyon 750 bin arası bilet kesiliyor.

Alman sinema sektörünün Türk filmlerinin ülkelerinde gösterime girmesine nasıl bir yaklaşım sergiliyor?

Az öncede belirttiğim gibi Avrupa'nın en kalabalık azınlık halkıyız. Avrupa'da Hollywood ve Alman filmlerinden sonra en çok Türk filmleri izleniyor.

Şimdi de Türk filmlerinin Uzak Doğu'da gösterime girmesi için çalışmalar yapıyorsunuz. O çalışmalardan söz edebilir misiniz?

2011'de dağıtımcılığa başladığımda 'Evim Sensin' ile Avrupa'da en iyi başlangıç yapan film ve dağıtımcısı olarak ödül almıştım. Bunun üzerine Özcan Deniz beni arayarak kutladı. Deniz'e Azerbaycan'da da çok hayranı olduğunu ve ona filmin neden orada gösterime çıkarmadığı sorulmuş. Özcan Deniz'in 'Azerbaycan'a da ulaşalım' deyince bizim Doğu serüvenimiz başladı. Azerbaycan'da Nizami Devlet Sineması ile çalışmaya başladık. Azerbaycan, Almanya'dan sonra Türk filminin en çok izlendiği ikinci ülke oldu. O günden beri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Katar, Rusya ve Çin gibi ülkelere filmlerimizi dağıtıyoruz. Örneğin Kazakistan'da 53 salona aynı anda Türk filmi çıkarabiliyoruz. Hem de Rusça dublajlı olarak. Çin ise bizim sektör için kapalı bir kutu gibi görünse de, 1,5 milyar nüfusu olan ülkede Türk filmine de talep var. İlk olarak 5'inci İpek Yolu Film Festivali'ne ‘Arif ve 216' filmiyle davet edildik. Hedefimiz ve sloganımız aynı. 'Herkese Türk filmi izleteceğiz.'













































