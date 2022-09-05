Herkes şoke oldu! 12'nci katta can pazarı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, dün saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle, Cebeci Caddesi üzerindeki bir sitede akılalmaz bir olay yaşandı. 12 katlı bir sitenin en üst katından yaşayan kadın balkona çıkarak aşağıya sarktı.

DHA'da yer alan habere göre daire içindeki bir kişi de kadının balkon kenarında asılı kaldığını görünce hemen ellerinden tutarak içeri çekmeye çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KADINI İÇERİ ÇEKTİLER

Olayı görenler kadını içeriye çekmeye çalışan kişiye yardım etmesi için sitenin güvenliğine haber verdi. Güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.

CAN PAZARI KAMERAYA YANSIDI

Kadının balkonun kenarına tutunarak sarktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadını içeriye çekmeye çalışan bir kişi görünüyor. Sarkan kadının tutunmakta güçlük çektiği anlarda içeriden gelen diğer kişilerin yardımıyla kadının kurtarıldığı anlar kameraya yansıyor. Kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.

"KADINI HASTANEYE GÖTÜRDÜLER"

Olay yerinde bulunan Süleyman Güler, "Hemen sitenin güvenliklerine haber verdik. Onlar da çıktılar yukarıya birkaç kişi. Hemen geri çektiler kadını. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kadının yanına gitti, ardından kadını hastaneye götürdüler. Burada söylenenlere göre içeride iki tane de çocuk varmış. Güvenliklere kapıyı açan da çocuklarmış zaten" dedi.

"İMDAT' DİYE BAĞIRIYORDU"

Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, "Dışarda vatandaşların sesini duyunca biz de çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı `imdat´ diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlar da koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.