Hafta içinde PSG'ye 1-0 yenilen ve Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, Ankara'ya üç önemli yıldızından eksik gelmişti. Christian Luyindama ve Mario Lemina'yla birlikte Radamel Falcao'nun da kadroya alınmaması, sarı-kırmızılı camiayı tedirgin etmişti. Kolombiyalı yıldızın son durumu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre aşil tendonunda ağrı hissettiği için Ankara deplasmanına götürülmeyen Radamel Falcao’da korkulacak bir durumun olmadığı öğrenildi.

Milli ara öncesi riske edilmemesi adına Gençlerbirliği önünde forma giymemesine karar verilen Kolombiyalı yıldızın, Milli arayla birlikte tam olarak hazır hale geleceği ve 2 hafta sonraki Sivas maçında forma giyebileceği bildirildi.

Hafif sakatlıkları bulunduğu için İstanbul’da bırakılan Luyindama ve Lemina’nın da Milli ara dönüşünde oynanacak Sivas maçına kadar hazır hale geleceği ifade edildi.