Daily Mail'in haberine göre büyükannesine yardım etmeden önce Schreiber'in banka hesabında sadece 40 Sterlin vardı. Ancak buna rağmen genç kadın beş yıldızlı otellerde konaklayıp, tasarım kıyafetler giymeye başlayınca bu durum annesini şüphelendirdi.