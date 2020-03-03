Heritage İstanbul 18-20 Mart'ta gerçekleştirilecek

AA

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 5'incisi düzenlenen etkinlik, sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Kültürel miras alanında ortak dil geliştirmek, değerleri paylaşmak, iletişimi artırmak ve katılımcılığı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, yeni nesil müzecilik teknolojilerini, sıra dışı kazıları, arkeoloji ve restorasyon alanındaki yenilikleri ziyaretçilerinin ilgisine sunacak.

- "Geçmişe gelecek sağlamak"

TG Expo tarafından düzenlenen Heritage İstanbul'un detayları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde yapılan basın toplantısında açıklandı.

Heritage Projeleri Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda Türkiye ve dünyada ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Kültür mirası bu konular arasında kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bu organizasyonla aslında dünyadaki birtakım sektörel paydaşların farkındalıklarını artırarak gerek ülkemizde gerek dünyada bu işin de korunması ve sektörel olarak sürdürülebilir politikalar üretilmesi gerektiğinin farkındayız. O yüzden bu organizasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akan, fuarın ticari bir organizasyon gibi gözükmesine rağmen, katılımcı firmalar, STK'lar, akademisyenler ve kamu görevlileri tarafından fuara sosyal sorumluluk mantığıyla yaklaşıldığını söyledi.

TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, son günlerde yaşanan üzüntülere rağmen Türkiye'deki kültürel zenginliği ülke ve dünya gündemine taşımak, kültürel varlığın korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade etti.

"Geçmişe gelecek sağlamak" sloganıyla yola çıktıklarına işaret eden Şenel, "Bu alanda yapılan çalışmaların öncüsü olmaktan, kültürel mirasımıza sahip çıkmaktan, bu sektörü uluslararası platforma taşımaktan son derece mutluyuz." dedi.

- "Türkiye kültür mirası alanında ezber bozuyor"

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir, fuarın yoğun ilgi göreceğini ve bu ilginin çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arkeoloji, müzecilik, restorasyon teknolojileriyle ziyaretçileri arasında köprü kuran önemli bir fuar. Bu köprü kültürel mirasın sürdürülebilmesi, niteliğinin artması ve katılımcıların kendilerini ifade etmeleri açısından çok değerli. Bu sene yabancı katılımcıların çok ilgili olduğunu gördük. Bu, rekabet edilebilirlik ve ileriye dönük niteliğin artması açısından da önemli."

Yüksek mimar Cengiz Bektaş da Türkiye'deki kültürel mirasın, tahrip edilerek son yüzyıllarda Batı'ya götürüldüğü değerlendirmesini yaparak, bu tür konuların fuar kapsamında tartışmaya açılacağı bilgisini verdi.

Heritage İstanbul Danışmanı Nezih Başgelen ise Türkiye'nin son yüzyılda kültür mirası alanında ezber bozduğu vurgusunu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının birçok kapsamlı müze açarak kültür mirası alanında büyük katkılar sağladığına dikkati çeken Başgelen, defineci ve tarihi eser kaçakçılarının kazı yaparak eserlere ciddi tahribatlar verdiğini ve bu konunun fuarda irdeleneceğini aktardı.

Başgelen, etkinlikleriyle herkesin dikkatini çekecek fuarın olumlu olumsuz bütün gelişmelerin ortasında önemli bir katalizör olacağı yorumunu yaptı.

- Konferanslarda 100'ün üzerinde konuşmacı

Etkinlikte, "Somut Olmayan Kültürel Miras" temasıyla sözlü geleneklerden, gösteri sanatlarından, toplumsal uygulamalardan, ritüellerden, el sanatları geleneğinden farklı örnekler sunulacak.

Heritage İstanbul kapsamında düzenlenen konferanslarda farklı ülkelerden 100'ün üzerinde arkeolog, restoratör, konservatör, mimar ve müzeciler konuşma yapacak.

Konuşmacılar arasında mimar Boris Micka, Lübnan Ulusal UNESCO Komitesi Üyesi Khaled Tadmuri, restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. İclal Dinçer, Smithsonian Institude Sanat ve Müzecilik Direktörü Paul Michael Taylor, mimar Murat Tabanlıoğlu, mimar Cengiz Bektaş, Baksı Müzesinden Hüsamettin Koçan yer alacak.