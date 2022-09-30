SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Mert’in 'Derya’ya “Emin kim?” diyerek hesap sorduğu merak uyandıran tanıtımda 'Sadi’nin başsavcıyla görüşmesi dikkat çekiyor. 'Mert' ile 'Gizem' artık el ele tutuşarak duygularını saklamayı bırakırken, 'Songül’ün çatışmaya girdiği anlarda gerilim yükseliyor.
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‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 11'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çevirmede görevli 'Songül', şüpheli bir aracın hızla kaçmasıyla takibe başladı. Aracı kullananlar 'Songül’ü metruk bir evde köşeye sıkıştırdı ancak 'Songül tek başına teröristlerin ele geçirilmesini sağladı. 'Songül’ün bu başarısı bütün haberlerde yer alırken emniyet tarafından da ödüllendirildi. 'Songül’ü haberlerde gören 'Najat', peşine düştü ve onu ortadan kaldırmak için planını devreye soktu. Ancak 'Najat’ın yanına sızan 'Yaver', 'Sadi' ile birlikte Songül'ü korumayı başardı. 'Gizem', 'Rıza’nın dadılık teklifini annesinin imaları yüzünden nazikçe reddetti ama ev sahibi tarafından eşyalarıyla evlerinden çıkarılan anne kız, mecburiyetten kendilerini 'Rıza’nın kapısında buldu. 'Araz’ın gerçek yüzünü gören 'Derya', tamirhaneye giderek 'Nevzat’la bir konuşma yaptı. 'Nevzat’ın 'Derya’ya karşı davranışlarını uzaktan izleyen 'Sadi', 'Nevzat’ı uyarmaktan geri durmadı. Kırdarlar hakkında edindikleri bilgileri emniyete bildirmek için yola çıkan 'Sadi' ve 'Songül', kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi.
Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 6 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.
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