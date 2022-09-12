Hereke'de TEM'de otobüs kazası: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si bebek 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında A.K. idaresindeki ve E.Y. yönetimindeki yolcu otobüsleri ile S.B'nin kullandığı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle bölgeden alındı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma yürütülüyor, Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlanmaya devam ediyor.