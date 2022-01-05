Organizasyonda G Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka, H Grubu'nu ikinci bitiren Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya geldi.

Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynanan müsabakanın ilk çeyreği, Darüşşafaka'nın 25-19 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta toparlanan ev sahibi ekip farkı kapattı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda daha üstün oynayan Hereda San Pablo Burgos, üçüncü çeyreğini 64-58 önde geçtiği karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.

Play-in turunun ikinci maçı, 11 Ocak Salı günü Volkswagen Arena'da oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, son 16 turuna yükselecek.