22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai oyuncuları kimler? Hercai nerede çekiliyor? soruları dizinin bu akşam ekranlara gelecek ikinci bölümünün ööncesinde araştırılıyor. Çekimleri Mardin'de yapılan "Hercai" dizisi Mardin'li Aslanbey ve Şadoğlu ailelelerinin ilişkilerini ekrana taşırken, zorlu bir aşk hikayesini de işleyecek. İşte Hercai dizininin çekldiği yer ve Hercai dizisinin oyuncuları...
AKIN AKINÖZÜ (MİRAN ASLANBEY)
1 Ocak 1990'da Ankara doğumludur. TED Ankara Koleji Matematik Fen Bölümü mezunu olarak lise hayatını tamamlayan Akınözü, General Studies IC Berkeley Applied Math alanında da yüksek eğitimini tamamlayarak kendisini oyunculuğa doğru yönlendirdi. Lisans eğitimi ile birlikte tiyatro ve oyunculuk alanında da çeşitli eğitimler almaya başladı.
Akınözü, üniversite yıllarına başladığı zamanlarda oyunculuk anlamında da çok daha profesyonel hale gelebilmek için tiyatrolara yazıldı ve bu anlamda kendisini ileri taşıdı. Akınözü, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk olarak 2014 yılında Azrail filmi kadrosunda yer aldı. Hırvatistan ve Slovenya ortak yapımı bu filmde ilk defa rol alan Akınözü, küçük da olsa aldığı bu rol ile birlikte kendisi için çok önemli bir deneyim edinme şansına sahip oldu ve Türkiye’ye döndü.
Türkiye’ye döndüğünde yapımcıların dikkatini çeken Akınözü, 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna girdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem projesinin ardından yapımcılar tarafından da dikkat çeken bir yetenek sergileyen Akınözü, Arkadaşlar İyidir dizisi kadrosunda da başrol oyuncularından birisi olarak dikkat çekti. Akın Akınözü TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı.
EBRU ŞAHİN (REYYAN ŞADOĞLU)
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 doğumlu 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan genç yetenek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır. Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır.
MACİT SONKAN (NASUH ŞADOĞLU)
Macit Sonkan 1953 İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur.
Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunu olan sanatçının, 1978'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle de devam etmektedir.
Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır. Pek çok sinema ve dizi projesinde yer aldı.
AYDA AKSEL (AZİZE ASLANBEY)
Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi. Ayda Eksel birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
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