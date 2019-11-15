Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizinin konusu ve oyuncuları diziyi izleyenler tarafından araştırılamaya başladı. İkinci sezonuyla ekranlara damga vurmaya devam eden dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve oyuncularıyla izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. İşte Hercai konusu ve nerede çekiliyor?

HERCAİ KONUSU

İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı...

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Midyat'a, İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil. Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte. Aslında Sıla Konuk Evi ismi de Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli dizilerinden biri olan Sıla dizisinin de bu konakta çekilmesinden geliyor. Konak, mimari yapısı ile büyüleyici bir görünüme sahip. Özellikle taş işçiliğinin güzelliği etkileyici.

Görkemli yapısıyla Midyat Konukevi eskiden bir Süryani aileye ait iken konak sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şuanda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak turistlerin ilgi odağı. Hercai dizisinin de Midyat Konukevinde çekilmesinden sonra daha da meşhur bir gezi noktası olacak gibi. Taş binaların oluşturduğu, dar ve eski sokaklar Hercai dizisinde hatırlayacağımız en önemli mekanlar olacak

Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat’ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

Hercai dizisinin yayınlanması ile Midyat ve Mardin esnafı turist sayısının bir anda 2 3 katına çıkmasını bekliyor bu beklentilerinde de haklılar; çünkü Midyat daha bir çok kaşif için keşfedilmemiş bir kültürel cennet gibi.