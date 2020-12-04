Hercai her cuma ATV ekranlarında saat 20:00'da severleriyle buluşacak. Hercai dizisinin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor.
HERCAİ DİZİSİ KONUSU
Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
AKIN AKINÖZÜ - MİRAN ASLANBEY
Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.
EBRU ŞAHİN - REYYAN ŞADOĞLU
Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.
MACİT SONKAN - NASUH ŞADOĞLU
Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideridir. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.
AYDA AKSEL - AZİZE ASLANBEY
Aslanbeyler'in en büyüğüdür. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadındır Azize. Tam yirmi yedi yıl önce bir intikam yemini etmiştir.
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