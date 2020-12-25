Arka Sokaklar dizisinde Nilgün karakterini canlandıran Aysun Metiner, Hercai dizisinde Dilşah karakteri ile seyircilerin karşısına çıktı. Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında? İşte Aysun Metiner'in merak edilenleri...

AYSUN METİNER KİMDİR?

Aysun Metiner, 1972'de İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka, Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı.

AYSUN METİNER'İN YER ALDIĞI PROJELER

Bir Litre Gözyaşı - 2018-günümüz - Şebnem (TV Dizi)

Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma

Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk Oyuncu) (TV Dizi)

Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV Dizi)

Para=Dolar - 2008

Arda Sokaklar - 2007 2006 - Nilgün (TV Dizi)

Şölen - 2007 - Zühre (TV Dizi)

Adak- 2006 - Zülal (TV Dizi)

Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV Film)

Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV Dizi)

Gen - 2005 - Sara Hastası

2 Genç Kız - 2004

Tarçın Konuştu - 2004 (TV Dizi)

Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV Dizi)

Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ

Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV Dizi)

Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV Dizi)

Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV Dizi)

Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV Dizi)

Bana Şans Dile - 2001 - Emel

Şaşı Felek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV Dizi)

Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)

Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV Dizi)

Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV Dizi)

Örümcek - 1998 - Sabahat (TV Dizi)

Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV Dizi)

Sevda Rüzgarları - 1997 (TV Dizi)

Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizi)