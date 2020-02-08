08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai 32. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Hercai'de intikamdan doğan ve kahramanlarının Reyyan ile Miran'ın olduğu imkansız bir aşkın hikayesi anlatılıyor. Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor. Hercai ile ilgili son detaylar şöyle:
HERCAİ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde olacak.
HERCAİ 31. SON BÖLÜM ÖZETİ
''Senin aklınla kurduğunu Reyyan kalbiyle değiştiriyor!''
Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller.
Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar. Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.
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