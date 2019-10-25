26 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai son bölüm ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Hercai 18. bölümünde, Şadoğulları konaklarına yeniden kavuşuyor. Reyyan anne ve babasına yeniden kavuşuyor. Reyyan ile Miran git gide birbirlerine karşı daha büyük bir bağlılık duyuyor. Azize Hanım, hem Şadoğulları'ndan aldığı evi kaybetmenin hem de Reyyan ile Miran'ın her geçen gün biraz daha birbirine yaklaşması üzerine iyice sinirleniyor. Azize Hanım yeni planları için harekete geçiyor.
AZİZE ASLANBEY'İN TÜM PLANI SUYA DÜŞÜYOR!
Azize Aslanbey Yaren ve Azad ile ortak olup Reyyan ile Miran'ı ayırmak için yeni bir plan yapıyor. Miran ise babaannesine ters köşe yapıp bütün yalanları ortaya çıkarıyor.
HERCAİ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 18. son bölümünün ardından 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Reyyan ile Miran için yeni bir sayfa daha açılıyor!
HERCAİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDI?
Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?
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