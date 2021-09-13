Her yıl yaklaşık 10 milyon kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor

Altıntaş, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla AA muhabirine, sepsisin, bir enfeksiyon halinde bağışıklık sisteminin kontrolsüz hale gelmesi ve kişinin organlarına hasar vermesi sonucunda oluştuğunu söyledi.
Bağışıklık sistemi zayıflamış, kronik hastalığı olan kişiler, bebekler ve ileri yaştaki bireyler yanında, sağlıklı kişilerde de ağır enfeksiyon halinde sepsis görülebildiğine dikkati çeken Altıntaş, erken tanı konulup, acil müdahale edilmediğinde, bu hastalığın çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.
Altıntaş, enfeksiyon geçiren bir kişinin diğer organlarındaki işlevsel bozuklukların sepsis şüphesi olarak değerlendirilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bilinç durumunda değişiklik, solunumun bozulması, kalp hızında artış, çarpıntı, kan basıncında düşüklük, idrar çıkışında azalma, düşmeyen ateş ve titreme, sepsis için uyarıcı belirtilerdir. Bu değişiklikler ortaya çıkıyorsa hastanın bir an önce en yakın hastaneye başvurması gerekiyor."
- "Kovid-19 bazı hastalarda sepsis gelişmesine sebep oluyor"
Prof. Dr. Altıntaş, viral bir enfeksiyon olan Kovid-19'un da bazı hastalarda sepsis gelişmesine sebep olabildiğini söyledi.
Kovid-19 seyrinde, yoğun bakım gerektirecek boyutta ağır solunum sıkıntısı, çoklu organ yetmezliği ve kritik olgularda şok tablosu gelişmesinin viral enfeksiyona bağlı sepsis olarak değerlendirilebileceğini aktaran Altıntaş, kayıpların genellikle bu hasta gruplarından oluştuğunu bildirdi.
Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. N. Defne Altıntaş, halk arasında fazla bilinen bir rahatsızlık olmasa da çok fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Sepsis, dünyada yılda yaklaşık 50 milyon civarında bireyi etkiliyor ve bu hastaların yaklaşık beşte biri hayatını kaybediyor. Bir başka ifadeyle, her 2-3 saniyede bir kişinin sepsis nedeniyle hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ülkemizde de üç yıl önce yapılan bir çalışmada, yoğun bakımlarda yatan hastaların üçte birinden fazlasının sepsis tanısıyla izlendiği saptanmış."
- "Öncelikle enfeksiyonların önlenmesi gerekiyor"
Sepsisi önlemek için öncelikle enfeksiyonların önlenmesi gerektiğine dikkati çeken Altıntaş, şunları kaydetti:
"Sepsise neden olan hastalıkların çoğu aşıyla önlenebilen hastalıklar. Bu nedenle, bu hastalıklardan korunmada toplumun aşılanması büyük önem taşıyor. Bunun yanında, el hijyeni ve enfeksiyon kontrol kurallarına uyum, diyabet gibi kronik hastalıkların iyi yönetilmesi hastalıktan korunmanın birincil kuralları arasında yer alıyor."
Antibiyotik direncinin de sepsis riskini artırdığına değinen Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. N. Defne Altıntaş, antibiyotiklerin doktor kontrolünde kullanılmasının önem taşıdığını, uygun kullanılmadığında, hastaları tedavi etmediği gibi daha dirençli enfeksiyonlara yol açabileceğini sözlerine ekledi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!