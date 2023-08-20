HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATINI KURTARIYOR

Birkaç yıl sonra ilaç üretimi alanında kariyerini sürdüren Hilleman görevini yerine getirirken II. Dünya Savaşı meydana geldi ve Amerikalı askerler, sivrisinek ısırıklarıyla yayılan çeşitli beyin hasarlarına neden olan bir virüsten dolayı hastalanmaya başladı.

Bir şeyler yapmaya çalışan Hilleman Japon Ensefaliti adı verilen bu hastalığa karşı bir aşı geliştirmeyi başardı ve çok sayıda askerin hayatını kurtardı. Ayrıca Hilleman, Asya gribinin yayılmaya başladığı dönemde yine gribe karşı aşı geliştirdi.