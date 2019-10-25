25 EKİM 2019
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Her Yerde Sen neden yok? Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman? 25 Ekim FOX TV yayın akışı

Her Yerde Sen izleyicilerine kötü haber. Her Yerde Sen dizisi normalde her hafta Cuma akşamları ekranlara geliyordu. Ancak dizinin yeni bölümü bugünkü FOX TV yayın akışında bulunmuyor. Peki Her Yerde Sen neden yok? Her Yerde Sen yeni bölüm ne zaman?

25.10.2019 - 17:15 | Güncelleme: Televizyon
Her Yerde Sen

Her Yerde Sen neden yok? sorusu dizinin yeni bölümünü FOX TV'nin bugünkü yayın akışında göremeyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yaz dizisi olarak başlayan Her Yerde Sen yeni sezonda da devam eden yapımlar arasında yer alıyor. İşte Her Yerde Sen dizisine dair detaylar...

HER YERDE SEN NEDEN YOK?

Her Yerde Sen FOX TV'nin 25 Ekim yayın akışında bulunmuyor. Her Yerde Sen'in neden bugün yayınlanmadığına dair bir detay paylaşılmadı. Ancak dizinin son haftalarda diğer yapımlarla girdiği reyting yarışında istenileni almadığı biliniyor.

HER YERDE SEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her Yerde Sen dizisinin 19. yeni bölümü 26 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de FOX TV'de yayınlanacak. Dizi bundan sonra her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelecek.

 

FOX TV YAYIN AKIŞI - 25 EKİM

07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 KURŞUN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

20.00 YAPARSIN AŞKIM

00.15 KADIN

02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 KADIN

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