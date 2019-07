Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Her Yerde Sen'de Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin’e destek olurken, Selin onun kendisi için katlandığı sıkıntıları görür ve Demir hakkındaki fikirleri değişmeye başlar. Diğer taraftan Demir'in babası onunla görüşmek için eve gelmeye karar verdi. Bunu engellemek için Selin, Demir'in kaldığı otele gitmek zorunda kaldı. Olanları Demir'e anlatırken, kapıyı Alara çaldı. Demir, Selin ve Alara aşk üçgeni de kurulmuş oldu. Merve ile Bora'nın aldığı yıldırım nikahı kararı büyük ses getireceğe benziyor. Her Yerde Sen 6. son bölüm ve 7. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

HER YERDE SEN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı, henüz yayınlanmadı. Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

HER YERDE SEN 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir, ailesine karşı güç durumda kalan Selin’e destek olurken, Selin onun kendisi için katlandığı sıkıntıları görür ve Demir hakkındaki fikirleri değişmeye başlar.

İbo ve Ayda yakınlaşması devam ederken Uzay’ın Happy Pie’a borç takıp kaçtığı anlaşılır.

Burak kendisine gönderilen fotoğrafları çeken kişi ile ilgili şok edici bir ipucu bulur. Alara ise kendi oyununu kurmaya başlarken Selin engeline takılacaktır.