Her Yerde Sen 5. bölüm! Her Yerde Sen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen son bölüm özeti Her Yerde Sen 5. bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Büyük bir heyecanla takip edilen romantik komedi türündeki dizi Her Yerde Sen'in son bölümünde, Demir ile Selin büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Peki, Her Yerde Sen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?













Her Yerde Sen 5. son bölümü izlendi. Her Yerde Sen son bölümünde, Selin'in ailesi geldi, ortalık fena halde karıştı. Selin ile Demir arkadaşlarıyla birlikte heyecanlandıran bir operasyona geçiyor. HER YERDE SEN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Her Yerde Sen 5 . bölümünün ardından 6. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır. HER YERDE SEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Çita operasyonunun yeni ayağını planlarken Demir’e yakanan ekip durumu kurtarmak için soğuk terler döker ve işi hızlandırmaya karar verirler. Demir’le yakınlaşmaya çalışan Alara’nın eve sürpriz ziyareti Selin’in hiç hoşuna gitmez, ancak gecenin devamında Demir ve Selin’i daha büyük sürprizler beklemektedir. Selin’in ailesinin gelişi ile telaşa kapılan Firuze ve Leyla durumu idare etmeye çalışırken ortalığı iyice karıştırır. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

