Her Yerde Sen 18. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Her Yerde Sen'de Selin ile Eylül'ün adada mahsur kalması aralarındaki iletişimi kuvvetlendirdi. Demir bir an önce Selin'e gerçekleri anlatmak istedi. Ancak bir türlü fırsatını yakalayamadı. Demir'in Eylül ile ilgili konularda fazla tepkili olması Selin'i şüphelendirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Demir, Selin'e Eylül ile olan geçmişini anlatıyor. Eylül ile yüzleşen Selin, gitme kararı veriyor. Peki Selin gerçekten gidecek mi? İşte Her Yerde Sen 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanalar...

HER YERDE SEN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Köşkte mahsur kaldıkları gecede Selin, Eylül’ü tanımaya çalışırken Demir en çok bundan endişe duymaktadır. Selin Eylül’le yakınlaşırken Burak da Demir’le yüzleşir.

Her şeyini kaybetmek üzere olan Demir bir fırsat daha yakalar ve Selin’i alıp uzaklara götürmek için plan yapar. Ancak ince ince yaptığı plan hiç beklemediği bir engele takılacaktır.