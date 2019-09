Her Yerde Sen 12. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Her Yerde Sen'de ortaya dökülen sırların ardından Demir'in tepkisi, Selin'i derinden sarstı. Selin, arkadaşlarına Demir'e aşık olduğunu söylerken Demir'in ilişki yasağı gerilimi arttırdı. Selin ise bu duruma istifa ederek dur demeye çalıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında da Demir'in Selin'den köşe bucak kaçtığı ancak en sonunda Selin'e teslim olduğu görülüyor. Her Yerde Sen 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm özeti haberimizde.

HER YERDE SEN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm sırların ortaya dökülmesi Demir’i derinden yaralarken Demir’in tepkisi Selin için büyük bir şok olur. Selin’in üzüntüsü ile hırslanan Burak büyük bir kumar oynar.

Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin’i bulur.

Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir’i zayıflatır. Ancak en zayıf olduğu anda yanında yeni bir güç bulacaktır.