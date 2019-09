Her Yerde Sen 12. bölüm Cuma akşamı Fox ekranlarında yayınlandı. Furkan Andıç, Aybüke Pusat gibi ünlü isimlerin yer aldığı Her Yerde Sen dizisi 12. bölüm ile yine büyük beğeni aldı. Her Yerde Sen 12. bölüm nereden izlenir? 6 Eylül Her Yerde Sen 12. son bölüm

Her Yerde Sen 12. Bölümde Ne Oldu?

Tüm sırların ortaya dökülmesi Demir’i derinden yaralarken Demir’in tepkisi Selin için büyük bir şok olur. Selin’in üzüntüsü ile hırslanan Burak büyük bir kumar oynar. Demir hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya uğraşırken prensiplerine sığınsa da karşısında hep Selin’i bulur. Eve gelen sürpriz bir ziyaretçi ile kırılıp dökülen ilişkileri arasında bir yol ararlarken arka arkaya gelen darbeler Demir’i zayıflatır. Ancak en zayıf olduğu anda yanında yeni bir güç bulacaktır.

Her Yerde Sen 12. bölümü https://www.fox.com.tr/Her-Yerde-Sen/bolumler linkinden izleyebilirsiniz

Her Yerde Sen Oyuncularının Burçları

Bu yazın sevilen dizisi Her Yerde Sen’de birbirinden renkli karakterlere hayat veren oyuncuların gerçek hayattaki burçlarını merak ediyor musunuz?

FURKAN ANDIÇ (Demir): İşinde ve özel hayatında son derece disiplinli, kuralcı, adeta hedefine kilitlenen biri olan Demir, duygusallığı geri plana atıyor ve işine karışılmasından hiç hoşlanmıyor! Peki bu özellikler size hangi burcu çağrıştırıyor? Canlandırdığı karaktere benzer özellikler barındıran bir burcu var Furkan Andıç’ın… 4 Nisan 1990 doğumlu oyuncu bir KOÇ burcu!

AYBÜKE PUSAT (Selin): Deli dolu, çocuksu sevgi ve hayal gücüne sahip yetenekli bir iç mimar o! Demir’in aksine duygusallığını oldukça fazla gösteren Selin aynı zamanda tam bir hayvansever! Gerçek hayatında da hayvanlarla arası çok iyi olan sempatik oyuncunun, duygusallığıyla nam salan bir burcu var: Aybüke Pusat 25 Şubat 1995 doğumlu ve bir BALIK burcu!

ALİ YAĞCI (Burak): Şirkette Ferruh’la birlikte gizli işler çeviren, arkadaşları tarafından sevilen ama onlardan sır saklayan Burak karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Ali Yağcı, gerçek hayatında ise özgür oluşu ve entelektüel kimliğiyle dikkat çeken bir burca sahip; 2 Şubat 1990 doğumlu bir KOVA burcu!

ASLIHAN MALBORA (Ayda): Genç, güzel ve yetenekli bir mühendis Ayda! Aynı zamanda çok da aşık! Peki aşk deyince akla ilk gelen burç hangisidir? Aslıhan Malbora’nın burcundan Ayda’da da biraz var sanki ;). 1 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelen genç oyuncu bir BALIK burcu!

ALİ GÖZÜŞİRİN (İbrahim namıdiğer İbo): Ayda’nın kalbini çalan yakışıklı veteriner; hem bilgili hem de yardımsever! Dizide canlandırdığı karakter gibi, hümanistliği ve dehasıyla öne çıkan bir burcu var Ali Gözüşirin’in; 27 Ocak 1995 doğumlu genç oyuncu KOVA burcu!

DENİZ IŞIN (Merve): Bir ağlayıp bir gülen, Bora’yla bir küsüp bir barışan, kıpır kıpır, eğlenceli bir kadın! İnsanlarla iletişimi de oldukça iyi, Müşteri İlişkileri’yle ilgileniyor ne de olsa ;). Merve’nin bu özellikleri size hangi burcu hatırlattı? Deniz Işın’ın burcunun özelliklerini, canlandırdığı Merve karakterinde de bulduk! 28 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelen oyuncu bir İKİZLER burcu!

ALİ BARKIN (Bora): Onun gözü Merve’den başkasını görmüyor! Sevdiğini önemseyen, duygusal bir aşık olan Bora, sizce de bir yengeç erkeğine benzemiyor mu? Oysa Bora’yı canlandıran başarılı oyuncu Ali Barkın’ın burcu sizi şaşırtacak ;). 3 Ocak 1985 doğumlu oyuncu bir OĞLAK!

FATİH ÖZKAN (Ferruh): Burak’la iş birliğinde gizli işlere girişen “Ferruh Bey”, Burak’ın aksine panik halinde ve dengesiz olabiliyor. Buna rağmen, sarpa saran işlerden bir şekilde kurtulmalarıysa genelde Burak’ın marifeti, biraz da şans meselesi… Ferruh karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fatih Özkan, 1 Aralık 1982 doğumlu ve bir YAY burcu!

CEM CÜCENOĞLU (Muharrem Usta): “Bana bak, kim attırdı senin kafanı? İsim ver, gideyim alayım dalağını.” Aniden belirip kaybolmasıyla hem korkutan hem de varlığıyla güven veren tatlı sert bir usta… Artemim’in vazgeçilmezlerinden! Bir olay mı var, dert etmeyin “…en kötü Muharrem Usta’ya söyleriz, alır dalağını.” ;). 7 Nisan 1976 doğumlu sevilen oyuncu Cem Cücenoğlu bir KOÇ burcu!