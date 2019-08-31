Her Yerde Sen 11. son bölümü izlendi. Her Yerde Sen'in yeni bölümünde seyircisini heyecanlandıran sahneler yer aldı. Alara, Demir ile Selin'in yakınlaşmalarına engel olabilmek için Selin'in sırlarını ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

HER YERDE SEN 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 11. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

HER YERDE SEN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alara ise Demir'i Selin'den uzaklaştırmak için son bir hamle yapar ve planladığı küçük oyunla bilmeden daha büyük çarkları harekete geçirir. Demir'le Selin Paris gezisi konusunda hesaplaşırken Alara'nın iki günlük tatil planına takılırlar. Ancak bu sefer tüm şirket davetlidir. Herkesin özel misafirini getirdiği tatilde Selin ve Alara'nın rekabeti giderek tırmanırken Demir ve Selin aşka giden yolu bulacaktır.