Her Yerde Sen 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen'in yeni bölüm fragmanında yine izleyenleri heyecanlandıran sahneler yer alıyor. Demir ile Selin birbirlerine alışmaya başladıkça Alara'da boş durmuyor ve Selin'i bitirmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Her Yerde Sen her Cuma saat 20.00'da FOX TV'de izleyicisi ile buluşuyor.

HER YERDE SEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir, Selin’e şirkette birisinin yalan söylediğini belirtiyor. Selin ne yapacağını bilemiyor.Selin ve Demir’i birbirinden uzaklaştırmak için yapılacak olan tek şey, Merve’lerin yarattığı çatlağın genişletilmesi…Demir ise Selin hakkında duydukları ile iyice deliye dönüyor