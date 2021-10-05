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Dünya çapında kanıksanmış bir trend olmaya hazırlanan ‘Her yer ofis’ modeli Türkiye’de ilk olarak Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ev sahipliğinde Workinton ve STH Travel & Mice iş birliğiyle hayata geçiyor.

Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol, Workinton CEO’su Enis Cevahircioğlu ve STH Travel & Mice Başkanı Tolga Özbabacan’ın katıldığı imza töreninde projenin detaylarını aktardı.

DEMİRKOL: ÇITAYI YÜKSEĞE TAŞIDIK

İmza töreninde konuşan Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol, şunları söyledi: “Pandemi döneminde en fazla değişen ve dönüşen alanların başında çalışma modelleri geliyor. Sabit ofisler, yerini uzaktan ve hibrit çalışma modellerine bıraktı. İş dünyasına yeni katılan bir terim olan ‘Workation’ yani ‘tatil ve iş bir arada’ modeliyle, çalışanlar hem tatil yapıyor hem de işlerini takip edebiliyor. Biz belki 10 yıl sonra Türkiye’de sahiplenmesi beklenen bu trend karşısında çıtayı biraz daha yükseğe çıkardık ve önemli bir iş birliğine imza attık. Dünya çapında kanıksanmış bir trend olmaya hazırlanan ‘Her yer ofis’ adını verdiğimiz iş modelini, Türkiye’de ilk olarak Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ev sahipliğinde Workinton ve STH Travel & Mice iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. İş ortaklarımız ve onların değerli çalışanlarının, doğayla iç içe bir alandaki çalışma ortamında ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”

Ekim 2021-Mayıs 2022 arasında Workinton ve STH & Mice birlikteliğiyle kurumların çalışanlarını Bodrum’da ağırlanacak proje kapsamında Hapimag’ın yakın gelecekte globale yayılan uluslararası bir modele dönüşmesi de hedefleniyor.

ÖZBABACAN: İLK ADIMI BODRUM'DA ATTIK

STH Travel & Mice Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Özbabacan da törende yaptığı konuşmada, “Gördük ki evden çalışma modelinde, insanların yüz yüze buluşmaya duyduğu ihtiyaç her geçen gün büyüyor. Şirket kültürünün çalışanlar arasında gelişmesi, motivasyonlarının artması için çeşitli yöntemleri arayışımızı bu yaz Bodrum’da bulduk. Önemli bir paydaşımız kurum çalışanlarına muhteşem güzellikte bir doğanın içerisinde yer alan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da; ilk adımlarımızı attık. Bu defa Türkiye’de hazır ofis denilince akla ilk gelen Workinton’la yollarımız kesişti. Biz misafirlerimizi, kurumsal müşterilerimizi, diğer ortaklarımız da üyelerini davet ederek, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’u dünyanın en keyifli ofislerinden biri haline getirmeye karar verdik. Verimliliği ve sinerjiyi artıracak harika bir buluşa imza attığımızı düşünüyorum. Workinton’un ofis kurma imkânları, akıllı çözümleri, STH Travel & Mice’ın turizm ve etkinlik becerileri, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum sağladığı imkanlar ile birleşince ortaya kusursuz bir proje çıktı” dedi.

CEVAHİRCİOĞLU: ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ DEĞİŞİYOR

Pandemiyle beraber gelinen noktada iş yapış biçimlerimiz ve çalışma modellerinin beklenilenden de radikal bir şekilde değiştiğine dikkat çeken Workinton Kurucu Ortağı ve CEO’su Enis Cevahircioğlu ise şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte pek çok şirket ve kurum hızlı bir dönüşüm sürecinin içerisine girdi. Zorunlu olarak deneyimlenen evden çalışma modeline geçiş ve sonrasındaki süreç birçok problemi de beraberinde getirdi. Kurumlar, çalışanlar arasındaki etkileşimin düşmesi, bilgi paylaşımının azalması, takım sinerjisinin kaybolması ve verimliliğin düşmesi gibi durumlarla karşılaşırken, ev ve ofis ortamlarının aynı olmadığı görüldü. Tüm bu çıktılar neticesinde çalışma kültürünün de bir dönüşüm içerisine girmesi gerektiği anlaşıldı. Mesai kavramı yerini görev ve iş bazlı sisteme bıraktı. Görevlerin doğru şekilde ve doğru zamanda çalışanların kendi planlarına uygun bir şekilde istedikleri yerden tamamlayabilecekleri bir kültüre dönüştü. Workinton olarak kurumlara benimsetmeye çalıştığımız bu çalışma kültürünü, pandemiden önce anlaşılmakta zorluk çekilirken şimdi yavaş yavaş benimsenmeye başladı. Dünyadaki dönüşümün de bir sonucu olarak geleceğin çalışma sistemi olarak hibrit ofis çözümümüzle hizmet veriyoruz. Bununla birlikte uzun zamandır bir parçası olduğumuz bu dönüşüm sürecinde yeni yaklaşımlar ve çözümler geliştirmeye de devam ediyoruz. Yaz dönemi boyunca üyelerimizi evlerden ve ofislerden çıkartıp sahil kenarlarında çalışma imkânı tanıdık. Sahil lokasyonlarımızla hem kurumlardan hem de üyelerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu dönüşler sayesinde de “beach ofis” konseptimizi bir seviye öteye taşıma cesareti elde etmiş olduk. Şimdi de bu ortaklıkla birlikte “her yer ofis” konseptini hayata geçiriyoruz.”