Her yaptığıyla gündem oluyor! Bahar Candan son pozlarıyla dikkat çekti!

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasında tanınan ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren fenomen Bahar Candan, son pozlarıyla dikkat çekti. Candan'ın fotoğrafları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.