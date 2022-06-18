Her şiddetli yağış ile su baskını meydana geliyor

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Ankara'nın Çankaya ilçesi, Salur Sokak’ta bulunan Angora evlerinde yaşayanlar da su baskınlarından etkilendi. Ancak site sakinleri her şiddetli yağış ile birlikte su baskınlarının olduğunu söyledi.

Site sakinleri, yaşadıkları yerde su tahliye kanalı yapılmadığını, bu neden ile sularının sadece kanalizasyon kanalına aktarıldığını belirtti.

Kanalizasyon kanalından taşan suların ise bahçe katlarını bastığını, geri tepme sonucu ise pis suların su ve ısıtma sisteminin bulunduğu bodrum katı ile araç garajına aktığını ifade etti.

Yaşanan su baskınları sonrası mağdur olduğunu belirten site sakinleri, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.