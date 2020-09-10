"Her Şey Yolundaymış Gibi" oyunu prömiyer yaptı

ABD'li yazar Neil Labute'un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı, "Ölüler Diyarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı üç kısa oyunundan ortaya çıkan eserin gösterimi, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gerçekleşti.
Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Devlet Tiyatroları olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tüm önlemleri olabildiğince uyguladıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince, seyircilerimizi rahat, huzurlu ve güvende hissettirebilecek tedbirleri alarak 1 Eylül'de sahnelerimizi açtık." dedi.
Karslıoğlu, "Her Şey Yolundaymış Gibi" oyununda, seyircilerin bir koltuk boş bırakarak oturduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Girişte dezenfektanlar var ve izleyiciler için maske zorunluluğu var. Maskesiz kimse oyunlara giremiyor ve rica ediyorum maskelerini herkes burnunun üzerinde tutsun. Oyuncularımızın korunması için gereken tedbirleri de aldık. Bundan sonraki süreç, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda ilerleyecektir tabii ki. Bir kısıtlama gelmedikçe, biz oynamaya devam edeceğiz. Bizim özlediğimiz kadar, seyircinin de bizi özlediğini gördük. Oyunlarımızın biletleri kalmadı çünkü."
Bu süreçte sahne sayısının azaltıldığını sözlerine ekleyen Karslıoğlu, Mecidiyeköy'deki iki sahne ile Garibaldi, Üsküdar ve Talimhane sahnelerinde oyun sergilemeye devam ettiklerini aktardı.
Kubilay Karslıoğlu, uygulanan tüm tedbirlerle seyircilerin güven içinde oyunları izleyebileceğini kaydederek, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yeni oyunlar oynuyoruz. Az kadrolu oyunlar sahneliyoruz pandemi döneminde. Seyircimizin yorulmayacağı, onları rahat ve huzurlu hissettirmeye çalışacağımız oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.
- Labute'un üçleme eserlerinden biri
Oyunun yönetmeni Dilek Güven ise Neil Labute'un çağdaş bir Amerikan yazarı olduğunu söyleyerek, "Oyunları, bütün dünyada çok oynanır. Bizde de İstanbul'da özel tiyatrolarda daha önce oynadı. Devlet Tiyatrolarında zannediyorum ilk kez oynanacak. Labute'un çok fazla üçlemeleri var. Bu da bir üçleme, üç farklı oyun." dedi.
Eserin 80 dakika sürdüğünü dile getiren Güven, "Labute, çağdaş bir yazardır ve insanın derinliklerindeki kara dehlizlerini çok iyi irdeler. Vicdan, merhamet, adalet ve sadakat gibi temel insani duyguları çok güzel irdeler. Aslında oyunları da seyirciye tokat gibi çarpar. Hatta Neil Labute'un oyunları için 'Bir diken gibidir, batıverir.' denir. Erkek kadın ilişkilerinde, her şey yolundaymış gibi görünür ya... Instagram'da, Facebook'ta görüyoruz, herkes, her şey yolundaymış gibi gösteriyor. Ama aslında biraz karıştırdığımız zaman her şeyin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu üç oyunda da öyle." değerlendirmesinde bulundu.
Güven, pandemi sürecinin özellikle tiyatro çalışanları için biraz zorlu geçtiğine de dikkati çekti.
Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı tek perdelik oyunda, Demet Ergün, Oğuzhan Erdoğan, Türkü Deyiş Çınar, Berk Sezenler, Esra Akbaş ve Kerim Altınbaşak rol aldı.
Dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın yaptığı oyunun ışık tasarımını Yüksel Aymaz, müziklerini Emin Serdar Kurutçu, koreografisini Tuğba Özkul üstlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!