"Her Şey Yolundaymış Gibi" oyunu prömiyer yaptı

AA

ABD'li yazar Neil Labute'un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı, "Ölüler Diyarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı üç kısa oyunundan ortaya çıkan eserin gösterimi, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gerçekleşti.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan İDT Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Devlet Tiyatroları olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tüm önlemleri olabildiğince uyguladıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince, seyircilerimizi rahat, huzurlu ve güvende hissettirebilecek tedbirleri alarak 1 Eylül'de sahnelerimizi açtık." dedi.

Karslıoğlu, "Her Şey Yolundaymış Gibi" oyununda, seyircilerin bir koltuk boş bırakarak oturduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Girişte dezenfektanlar var ve izleyiciler için maske zorunluluğu var. Maskesiz kimse oyunlara giremiyor ve rica ediyorum maskelerini herkes burnunun üzerinde tutsun. Oyuncularımızın korunması için gereken tedbirleri de aldık. Bundan sonraki süreç, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda ilerleyecektir tabii ki. Bir kısıtlama gelmedikçe, biz oynamaya devam edeceğiz. Bizim özlediğimiz kadar, seyircinin de bizi özlediğini gördük. Oyunlarımızın biletleri kalmadı çünkü."

Bu süreçte sahne sayısının azaltıldığını sözlerine ekleyen Karslıoğlu, Mecidiyeköy'deki iki sahne ile Garibaldi, Üsküdar ve Talimhane sahnelerinde oyun sergilemeye devam ettiklerini aktardı.

Kubilay Karslıoğlu, uygulanan tüm tedbirlerle seyircilerin güven içinde oyunları izleyebileceğini kaydederek, "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yeni oyunlar oynuyoruz. Az kadrolu oyunlar sahneliyoruz pandemi döneminde. Seyircimizin yorulmayacağı, onları rahat ve huzurlu hissettirmeye çalışacağımız oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

- Labute'un üçleme eserlerinden biri

Oyunun yönetmeni Dilek Güven ise Neil Labute'un çağdaş bir Amerikan yazarı olduğunu söyleyerek, "Oyunları, bütün dünyada çok oynanır. Bizde de İstanbul'da özel tiyatrolarda daha önce oynadı. Devlet Tiyatrolarında zannediyorum ilk kez oynanacak. Labute'un çok fazla üçlemeleri var. Bu da bir üçleme, üç farklı oyun." dedi.

Eserin 80 dakika sürdüğünü dile getiren Güven, "Labute, çağdaş bir yazardır ve insanın derinliklerindeki kara dehlizlerini çok iyi irdeler. Vicdan, merhamet, adalet ve sadakat gibi temel insani duyguları çok güzel irdeler. Aslında oyunları da seyirciye tokat gibi çarpar. Hatta Neil Labute'un oyunları için 'Bir diken gibidir, batıverir.' denir. Erkek kadın ilişkilerinde, her şey yolundaymış gibi görünür ya... Instagram'da, Facebook'ta görüyoruz, herkes, her şey yolundaymış gibi gösteriyor. Ama aslında biraz karıştırdığımız zaman her şeyin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu üç oyunda da öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Güven, pandemi sürecinin özellikle tiyatro çalışanları için biraz zorlu geçtiğine de dikkati çekti.

Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı tek perdelik oyunda, Demet Ergün, Oğuzhan Erdoğan, Türkü Deyiş Çınar, Berk Sezenler, Esra Akbaş ve Kerim Altınbaşak rol aldı.

Dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın yaptığı oyunun ışık tasarımını Yüksel Aymaz, müziklerini Emin Serdar Kurutçu, koreografisini Tuğba Özkul üstlendi.