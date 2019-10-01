Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları kimler? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her Şey Mümkün ilk olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Her Şey Mümkün filmine dair tüm detaylar haberimizde.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Alper Babayağmur'un yönettiği Her Şey Mümkün filminin başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Azra Akın'ın yer aldığı romantik-komedi filmin yönetmen koltuğunda Alper Babayağmur oturuyor. Senaryoyu da Babayağmur ile birlikte Ayşe Babayağmur ve Apa Mehmet Şen kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Goncagül Sunar, Mehtap Bayrı, Bahtiyar Engin, Kaan Girgin, Bora Sivri ve Haldun Dormen yer alıyor.

HER ŞEY MÜMKÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İbrahim, kendi küçük dünyasında yaşayıp giden bir tesisatçıdır. Bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Uzun bir tatile çıkmaya karar verir. Kaldığı otelde kalan ünlü manken Pelin ile bir aşk yaşamaya başlar. Ancak gerçek göründüğü gibi değildir. İbrahim ünlü bir iş adamına ikizi kadar benzemektedir ve onun yerine geçmiştir. Her şey yolunda giderken Pelin ile İbrahim aşk yaşamaktadır. Bir yanda İbrahim'in geride bıraktığı gerçek yaşamı, bir yanda zengin dünyası. Mafya, ihanet, magazin dünyası karmaşası içinde kadınlar ipleri ele alacaktır.